Il sorriso degli ‘Apui’ in ospedale Lo sport regala gioia ai bimbi malati

Una giornata speciale si è svolta nei reparti pediatrici del Nuovo Ospedale delle Apuane e dell’Ospedale del Cuore di Monasterio, organizzata dalla squadra di Harpastum degli “Apui”. I bambini malati hanno potuto trascorrere del tempo in compagnia, sorridere e giocare grazie all’attività promossa dall’associazione. L’evento ha coinvolto i piccoli pazienti, portando momenti di allegria e spensieratezza all’interno delle strutture ospedaliere.

Una giornata diversa dal solito, fatta di sorrisi, gioco e vicinanza, quella vissuta nei reparti pediatrici del Nuovo Ospedale delle Apuane e all’ Ospedale del Cuore di Monasterio grazie all’iniziativa della squadra di Harpastum degli “Apui”. I giocatori, in divisa bianca e verde, hanno fatto visita ai bambini ricoverati portando con sé un gesto semplice ma carico di significato: focacce dolci di pasticceria e cappellini ufficiali della squadra, consegnati uno ad uno ai piccoli pazienti. Un momento che ha subito trasformato i corridoi ospedalieri in uno spazio più leggero, dove hanno trovato spazio il gioco e la curiosità. Grande soddisfazione è stata espressa da tutto il personale sanitario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sorriso degli ‘Apui’ in ospedale. Lo sport regala gioia ai bimbi malati Cold CEO drove away 7 fiancées, but fell in love with me and spoiled me like a princess!#cdrama Notizie correlate Bologna Fc al Rizzoli, la gioia dei bimbi malati con i giocatoriBologna, 28 marzo 2026 – Una delegazione di calciatori del Bologna ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Rizzoli portando... Pioppo Futsal vittorioso con finale da brivido: a 17 secondi dalla sirena Lo Giudice regala i 3 punti ai gialloverdi e fa esplodere di gioia il Pala Don BoscoPartita non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo, con il Pioppo Futsal che agguanta...