A La Spezia, il 15 maggio 2026, si è tenuto un evento presso le Terrazze che ha mostrato come un algoritmo possa trasformare in tempo reale i desideri dei bambini in creazioni digitali. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto osservare la fase di elaborazione di un desiderio espresso attraverso un sistema tecnologico, che lo ha tradotto in un’immagine o in un’opera digitale. La dimostrazione ha coinvolto bambini e adulti, tutti presenti per assistere alla realizzazione di un processo che unisce emozioni e tecnologia.

La Spezia, 15 maggio 2026 – L’astrazione di un desiderio che si trasforma in opera digitale sotto gli occhi stupiti di chi lo ha appena formulato. Non è la trama di un racconto di fantascienza, ma il bilancio di un’esperienza che ha abitato gli spazi del centro commerciale Le Terrazze, dove la tecnologia più avanzata si è messa al servizio della solidarietà territoriale. Il progetto ' Dream Machine', nato dalla sinergia tra la struttura e l’a ssociazione 'I Sogni di Benedetta', ha dimostrato come la frontiera dell’ intelligenza artificiale possa superare la freddezza del calcolo per approdare a un fine profondamente etico. Il cuore pulsante dell’iniziativa è stata la capacità di utilizzare il visual storytelling per rendere tangibile l’invisibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’intelligenza del cuore: alle Terrazze l’algoritmo dà forma ai desideri dei bimbi

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