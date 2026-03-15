Elly Schlein a Bologna per il no al referendum sulla giustizia | video

Elly Schlein è arrivata a Bologna per sostenere il no al referendum sulla giustizia. La segretaria del Pd è stata accolta in piazza San Francesco da un grande gruppo di persone. Durante il suo intervento, ha affrontato vari temi legati alla consultazione referendaria. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti cittadini e media locali. Un video mostra l’entusiasmo della folla presente.

La segretaria del Pd accolta in piazza San Francesco da una numerosa folla. Ha parlato anche di guerra, costi dei carburanti e qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elly Schlein a Bologna per il no al referendum sulla giustizia: video Articoli correlati Bologna, la piazza del Pd con Elly Schlein: "No al referendum sulla giustizia"Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere. VIDEO Referendum sulla giustizia, Elly Schlein a Perugia per il "No" alla riformaElly Schlein, segretaria del Partito democratico a Perugia per la campagna del “No” al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elly Schlein Temi più discussi: Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale; Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’; Referendum, Schlein a Bologna per sostenere la campagna del No; Giovedì Elly Schlein a Venezia con Martella per il No al referendum. Schlein a Bologna nella piazza del No: Gli italiani non vogliono pagare le guerre di Usa e IsraeleBOLOGNA – Ringrazio la Regione e il Comune che sono in prima linea continueremo a seguire anche con i nostri parlamentari come abbiamo fatto, ad alzare la voce su quello che sta accadendo che è inacc ... bologna.repubblica.it Elly Schlein, la piazza del Pd per il no al referendum: Bologna bersaglio delle destre, ma è saldaDe Pascale: Qui per dire no all'arroganza del governo. La segretaria del Pd abbraccia i lavoratori di Italia Meteo in delegazione e parla anche della protesta dei riders. Bonaccini: Sorteggio dei m ... msn.com Elly Schlein. . Vota NO per difendere la Costituzione, in diretta da Bologna facebook Elly Schlein sul conflitto in Medio Oriente e sulla posizione di Giorgia Meloni rispetto a Donald Trump e Benjamin Netanyahu #la7 #inaltreparole #EllySchlein #meloni #guerra #iran x.com