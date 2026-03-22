Applausi per Elly Schlein all’arrivo al seggio per voto Referendum – Il video

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si è recata a votare al seggio di Testaccio a Roma per il Referendum sulla giustizia. Al suo arrivo, è stata accolta con applausi da parte di alcuni presenti. La scena è stata ripresa in un video diffuso dall’agenzia. Nessun altro dettaglio sulle operazioni di voto o sulle persone presenti.

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein si è recata a votare per il Referendum sulla giustizia al seggio elettorale a Testaccio a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». 🔗 Leggi su Open.online

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