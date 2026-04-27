In università la proiezione del documentario su Giulio Regeni a dieci anni dalla morte

In occasione del decimo anniversario della morte di Giulio Regeni, un’università di Bergamo ha organizzato la proiezione di un documentario dedicato alla vicenda. L’evento fa parte di un’iniziativa nazionale intitolata “Le Università per Giulio”, promossa per ricordare la figura dello studente italiano scomparso al Cairo. La proiezione si è svolta in un’aula dell’ateneo e ha coinvolto studenti e docenti.

Bergamo. Anche l’ateneo cittadino aderisce all’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla Fondazione della senatrice a vita Elena Cattaneo, per ricordare il giovane ricercatore – dottorando italiano all’Università di Cambridge – rapito, torturato e ucciso al Cairo, in Egitto, all’inizio del 2016. L’appuntamento di UniBg è in programma mercoledì 29 aprile alle 15 nella Sala 1 del cinema San Marco e sarà aperto a studenti, dottorandi, comunità accademica e cittadinanza. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno delle università italiane nel mantenere alta l’attenzione sul caso di Giulio Regeni e nel promuovere una cultura della ricerca libera, indipendente e tutelata, quale pilastro delle società democratiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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