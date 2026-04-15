I sindaci chiedono più risorse per la sicurezza

I sindaci hanno presentato una richiesta formale al governo, chiedendo un aumento delle risorse destinate alla sicurezza urbana. Hanno sottolineato l'importanza di un intervento coordinato tra amministrazioni locali e Ministero dell’Interno, evidenziando che la lotta al crimine in città richiede un approccio integrato. I primi cittadini hanno anche criticato le frequenti modifiche ai decreti sicurezza e il ricorso esclusivo alle sanzioni penali, senza ulteriori strumenti di supporto.

“Come sindaci chiediamo al governo più risorse per la sicurezza, ma soprattutto di poter dare un contributo, perché non si può combattere il crimine nelle città senza un lavoro integrato tra sindaci e Viminale, agire solo sul piano penale inasprendo le pene, cambiando i decreti sicurezza ogni sei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Îles d’outre-mer: ces territoires pourraient disparaître |Documentaire AMP Notizie correlate Sicurezza urbana, i sindaci del centrosinistra chiedono più risorse al governo, Salis: "Zero investimenti sulle forze di polizia"Più risorse per le forze dell’ordine, più coordinamento tra Stato e Comuni e una riforma della polizia locale. Eurobarometro: i cittadini Ue chiedono più sicurezza, unità e risorseRoma, 4 febbraio 2026 – L’instabilità geopolitica, l’insicurezza economica e le trasformazioni digitali stanno incidendo in modo profondo sulla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ipt, i sindaci chiedono una stretta contro l’elusione: la proposta Anci in Parlamento; Trasporto ferroviario nel Mugello. I sindaci chiedono sicurezza e potenziamento del servizio; Vastese in emergenza idrica, oggi il vertice sindaci-Sasi. I Comuni chiedono tempi certi; Nel metapontino è allarme sicurezza. Tari, i sindaci: Basta polemiche costruite, Minucci non è informato o fa finta di non esserloI sindaci della provincia di Grosseto replicano a Luca Minucci sulla Tari: ecco il comunicato dei primi cittadini ... grossetonotizie.com Più posteggi, bus e case popolari: ecco cosa chiedono i pavesi al sindaco di PaviaIn aula le segnalazioni di associazioni e singoli cittadini. Dal centro ai quartieri più esterni le priorità da affrontare ... laprovinciapavese.gelocal.it In Abruzzo torna lo scontro sui cervi: i sindaci e gli agricoltori chiedono abbattimenti selettivi, il WWF risponde che è una scelta politica, non una necessità. Tutto su ilcentro.it-->https://short.do/Z0rx04 -->https://short.do/-KgTs1 #Abruzzo #Cervi #WWF #IlCentro - facebook.com facebook A me non sembra serio che un sindaco che non ha manco completato un anno di consiliatura se ne esca con una roba tipo: «Ah ma se me lo chiedono (se vabbè) io mi candido contro la #Meloni». Primo problema ora #Salis l'avrà a #Genova: non c'è cosa pe x.com