Viadotto Chiatramona | Anas investe 9,5 milioni per il risanamento

L’Anas ha annunciato un investimento di 9,5 milioni di euro per il risanamento del viadotto Chiatramona. I lavori, che riguarderanno principalmente il rafforzamento delle strutture, sono stati avviati recentemente e si concentreranno sulla riqualificazione delle pile danneggiate dal clima montano. Durante il periodo dei lavori, ci saranno modifiche alla viabilità tra le città di Potenza e Melfi, con possibili restringimenti e deviazioni lungo la strada.

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