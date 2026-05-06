Viadotto Longobucco | Anas ipotizza il ripristino entro l’estate

L’Anas ha annunciato l’ipotesi di ripristinare il viadotto Longobucco entro l’estate, dopo i mesi di chiusura che hanno interessato la viabilità locale. I lavori previsti per il 2025 non sono ancora stati avviati, lasciando il ponte ancora inaccessibile. La riapertura potrebbe influenzare il traffico e l’economia della zona, ma al momento non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità dell’intervento.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'economia locale con la riapertura del viadotto?. Perché i lavori previsti per il 2025 non sono mai iniziati?. Chi dovrà garantire il rispetto della nuova scadenza estiva?. Quali impatti avrà il ripristino sulla mobilità dei cittadini?.? In Breve Sopralluogo di Scutellà il 6 maggio 2026 dopo tre anni dal crollo. Isolamento di Longobucco con gravi danni all'economia e ai servizi medici. Scadenza lavori inizialmente prevista per la fine del 2025 non rispettata. Interventi tecnici di Anas per riapertura entro la fine dell'estate 2026. La capogruppo M5S Scutellà ha effettuato un sopralluogo al viadotto di Longobucco mercoledì 6 maggio 2026, dopo tre anni dal crollo del ponte che isola la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadotto Longobucco: Anas ipotizza il ripristino entro l’estate Notizie correlate Fossacesia: strade riaperte, Anas al lavoro sul viadotto A14Il centro operativo comunale di Fossacesia ha confermato lo stato di emergenza nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, dopo che le intense precipitazioni... Leggi anche: Maltempo Molise, crollo viadotto Trigno: Anas aveva già disposto e attuato la chiusura del tratto della SS 16 "Adriatica" Aggiornamenti e dibattiti Viadotto di Longobucco, 3 anni dopo il crollo. Scutellà «possibile riapertura entro l’estate»La capogruppo M5S Elisa Scutellà dopo un nuovo sopralluogo a Longobucco: «Anas ha annunciato il ripristino dell'infrastruttura entro la fine dell'estate. I cittadini hanno diritto a tornare alla norma ... quicosenza.it Ponte di Longobucco, Scutellà incalza Anas: «Nessun cedimento sugli impegni»La capogruppo del M5S in Consiglio regionale torna sul viadotto crollato tre anni fa e chiede il rispetto dei tempi annunciati per il ripristino entro fine estate ... cosenzachannel.it