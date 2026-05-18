Lavori sull’Aurelia a Santa Marinella Anas avvia il risanamento del cavalcavia ferroviario

Oggi si sono avviati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel comune di Santa Marinella. Le operazioni prevedono interventi specifici sul cavalcavia ferroviario presente nella zona. L’intervento è stato annunciato dall’ente gestore e riguarda la riparazione e il rafforzamento di alcune parti dell’infrastruttura, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità della strada. La circolazione potrebbe subire modifiche durante le fasi di intervento.

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