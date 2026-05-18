Lavori sull’Aurelia a Santa Marinella Anas avvia il risanamento del cavalcavia ferroviario

Da cdn.ilfaroonline.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono avviati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel comune di Santa Marinella. Le operazioni prevedono interventi specifici sul cavalcavia ferroviario presente nella zona. L’intervento è stato annunciato dall’ente gestore e riguarda la riparazione e il rafforzamento di alcune parti dell’infrastruttura, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità della strada. La circolazione potrebbe subire modifiche durante le fasi di intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Santa Marinella, 18 maggio 2026 – Al via gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Santa Marinella. Anas, società del Gruppo FS, ha annunciato l’apertura del cantiere per il risanamento strutturale del cavalcavia ferroviario della linea Roma-Pisa, situato al chilometro 48,350. L’opera rientra nel piano di manutenzione della rete stradale del Lazio e interessa un’infrastruttura strategica per i collegamenti del litorale nord della provincia di Roma. L’investimento complessivo previsto supera i 727mila euro. Il cronoprogramma dei lavori. Il cantiere aprirà ufficialmente lunedì 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Aurelia, al via i lavori sul cavalcavia di Santa Marinella: cantiere fino a settembreDalla prossima settimana la strada statale 1 Aurelia, nel tratto che attraversa Santa Marinella, sarà interessata da un cantiere per il...

Lazio, Anas avvia i lavori sulla SS675 “Umbro-Laziale”: nuovi cantieri dal 19 maggioCivitavecchia, 15 maggio 2026 – Proseguono nel Lazio i lavori di manutenzione programmata lungo la strada statale 675 “Umbro-Laziale”.

santa marinella lavori sull aurelia aLavori sull’Aurelia a Santa Marinella, Anas avvia il risanamento del cavalcavia ferroviarioSanta Marinella, 18 maggio 2026 – Al via gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Santa ... ilfaroonline.it

santa marinella lavori sull aurelia aLavori sull’Aurelia a Santa Marinella, al via il cantiere sul cavalcavia da 727mila euroLavori sul cavalcavia della linea Roma?Pisa a Santa Marinella: Anas avvia il risanamento (18 maggio–settembre 2026) con oltre 727.000 €, due corsie sempre garantite, limite a 40 km/h e divieto di sorp ... civonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web