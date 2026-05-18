Lavori sull’Aurelia a Santa Marinella Anas avvia il risanamento del cavalcavia ferroviario
Oggi si sono avviati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel comune di Santa Marinella. Le operazioni prevedono interventi specifici sul cavalcavia ferroviario presente nella zona. L’intervento è stato annunciato dall’ente gestore e riguarda la riparazione e il rafforzamento di alcune parti dell’infrastruttura, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità della strada. La circolazione potrebbe subire modifiche durante le fasi di intervento.
Santa Marinella, 18 maggio 2026 – Al via gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Santa Marinella. Anas, società del Gruppo FS, ha annunciato l’apertura del cantiere per il risanamento strutturale del cavalcavia ferroviario della linea Roma-Pisa, situato al chilometro 48,350. L’opera rientra nel piano di manutenzione della rete stradale del Lazio e interessa un’infrastruttura strategica per i collegamenti del litorale nord della provincia di Roma. L’investimento complessivo previsto supera i 727mila euro. Il cronoprogramma dei lavori. Il cantiere aprirà ufficialmente lunedì 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sullo stesso argomento
Aurelia, al via i lavori sul cavalcavia di Santa Marinella: cantiere fino a settembreDalla prossima settimana la strada statale 1 Aurelia, nel tratto che attraversa Santa Marinella, sarà interessata da un cantiere per il...
Lazio, Anas avvia i lavori sulla SS675 “Umbro-Laziale”: nuovi cantieri dal 19 maggioCivitavecchia, 15 maggio 2026 – Proseguono nel Lazio i lavori di manutenzione programmata lungo la strada statale 675 “Umbro-Laziale”.
Santa Marinella, ANAS: al via i lavori di risanamento del cavalcavia ferroviario sulla via Aurelia - Facebook facebook
Aurelia, al via i lavori sul cavalcavia di Santa Marinella: cantiere fino a settembre ift.tt/Nl96JFp x.com
Lavori sull’Aurelia a Santa Marinella, Anas avvia il risanamento del cavalcavia ferroviarioSanta Marinella, 18 maggio 2026 – Al via gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Santa ... ilfaroonline.it
Lavori sull’Aurelia a Santa Marinella, al via il cantiere sul cavalcavia da 727mila euroLavori sul cavalcavia della linea Roma?Pisa a Santa Marinella: Anas avvia il risanamento (18 maggio–settembre 2026) con oltre 727.000 €, due corsie sempre garantite, limite a 40 km/h e divieto di sorp ... civonline.it