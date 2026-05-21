Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:25 del 21 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi, chiusure o modifiche alla circolazione stradale, mantenendo un tono informativo e diretto. Le comunicazioni sono rivolte a chi si sposta in città e in provincia, offrendo dettagli utili per pianificare i propri spostamenti.

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