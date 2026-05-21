Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 21 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e della Regione Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi o interventi in corso. Nessuna altra informazione specifica è stata fornita in questa nota.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico sul Raccordo Anulare con code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana è in interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul Urbano della A24 roma-teramo rimosso il sinistro dalla tangenziale e Portonaccio ora e rallentamenti in direzione del raccordo sono più avanti per un Veicolo in avaria tra Fiorentina e Togliatti code per traffico intenso sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur Etra via Cristoforo Colombo in via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliore alla situazione del traffico... RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it