Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:10 del 21 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e della Regione Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi o interventi in corso. Nessuna altra informazione specifica è stata fornita in questa nota.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico sul Raccordo Anulare con code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana è in interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul Urbano della A24 roma-teramo rimosso il sinistro dalla tangenziale e Portonaccio ora e rallentamenti in direzione del raccordo sono più avanti per un Veicolo in avaria tra Fiorentina e Togliatti code per traffico intenso sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur Etra via Cristoforo Colombo in via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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