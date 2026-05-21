Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 21 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti la circolazione stradale, senza fornire dettagli specifici sui problemi o sugli interventi in corso. Il servizio è stato trasmesso come parte di un consueto aggiornamento sulla mobilità locale, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale delle strade.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Firenze Roma dove è stato rimosso l'incidente tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze la circolazione è stata ripristinata su tutte le corsie ma permangono code smaltimento tardi e tu e fabbro in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare a causa del precedente sinistro in carreggiata esterna calcolo in volto tre auto in corsia di sorpasso ci sono ancora fuori tra Pontina e Ardeatina con ripercussioni anche sugli svincoli per il raccordo di via Ardeatina nelle due direzioni sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 18:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente... Non è vero che i bus elettrici non possono sostituire i tram come si ostina a ripetere l'ass.Patané (inappuntabile su altre questioni ma sbilanciato sulle tramvie) Rete tram al collasso, puntare sul BRT Se n'è parlato in un incontro all'Aurelio @diarioromano @Me x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura autostrade in A1 Firenze ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it