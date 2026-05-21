Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 21 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha condiviso le ultime informazioni riguardanti le condizioni delle strade e eventuali disagi o interventi in corso, offrendo un quadro dettagliato sulla situazione del traffico in tempo reale. L’obiettivo è fornire ai cittadini notizie utili per muoversi con maggiore consapevolezza e pianificare eventuali percorsi alternativi.

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