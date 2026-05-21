Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 13 | 25

Il 21 maggio 2026 alle 13:25, Astral Infomobilità ha segnalato un servizio della Regione Lazio relativo alla viabilità a Roma. L'informazione riguarda aggiornamenti e condizioni del traffico nella zona della capitale, forniti direttamente dall'ente regionale. La piattaforma di Astral Infomobilità raccoglie e diffonde dati in tempo reale per monitorare lo stato delle strade e informare gli utenti sulla situazione attuale. Nessun altro dettaglio o evento specifico viene comunicato nel report di questa data.

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