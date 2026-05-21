Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 21 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha segnalato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornito dalla regione Lazio riporta informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, con dettagli riguardanti eventuali interventi o situazioni di congestionamento in tempo reale. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità per informare gli utenti in modo immediato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade traffico attualmente bloccato sulla Roma quindi lezione di Tarquinia per un incidente tra gli svincoli di Torrimpietra Cerveteri con ripercussioni di traffico anche sulla via Aurelia ci spostiamo sul raccordo anulare con cose in carreggiata interna tra Bufalotta centrale del latte e proseguendo tra via Ardeatina Ines terra invece la circolazione si presenta regolare Infine per il trasporto pubblico domani 22 maggio per lavori di Rinnovo all'infrastruttura il servizio della metro a Sara interrotto e sostituito dal bus... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 12:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito sul grande raccordo... Non è vero che i bus elettrici non possono sostituire i tram come si ostina a ripetere l'ass.Patané (inappuntabile su altre questioni ma sbilanciato sulle tramvie) Rete tram al collasso, puntare sul BRT Se n'è parlato in un incontro all'Aurelio @diarioromano @Me x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare Concorde carreggiata ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it