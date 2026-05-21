Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 21 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma, fornito da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità gestito dalla Regione Lazio. Il comunicato riporta le condizioni del traffico e eventuali criticità sulle principali strade e arterie della città, senza indicare cause specifiche o interventi in corso. La nota si rivolge a chi si sposta quotidianamente nella capitale, offrendo dati aggiornati in tempo reale.

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