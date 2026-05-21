Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 21 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso nella zona. L'informazione è stata resa nota dalla redazione di Astral Infomobilità, che monitora costantemente la situazione delle strade e delle infrastrutture dell'area metropolitana. Nessuna altra nota ufficiale è stata rilasciata al momento.

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