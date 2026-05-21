Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 21 maggio 2026, la regione Lazio ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità romana. La redazione di Astral Infomobilità ha reso disponibile un servizio con informazioni sulla circolazione stradale nella capitale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari. L’aggiornamento fornisce dettagli sulla situazione attuale del traffico e eventuali variazioni previste nelle strade principali di Roma. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali di Astral, ente che si occupa di mobilità regionale.

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