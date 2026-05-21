Via Verde-Vasto Marina inaugurato il nuovo collegamento con il lungomare Duca degli Abruzzi
Nella mattinata di oggi, 21 maggio, è stato aperto un nuovo collegamento tra la Via Verde della Costa dei Trabocchi e il lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto. L'inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La nuova tratta collega direttamente queste due aree, rendendo possibile un percorso più agevole per pedoni e ciclisti. L'intervento si inserisce nel progetto di miglioramento delle connessioni lungo la costa.
È stato inaugurato nella mattinata di oggi, 21 maggio, il nuovo collegamento tra la Via Verde della Costa dei Trabocchi e il lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto. Si tratta della nuova bretella ciclopedonale pensata per migliorare la connessione tra uno dei percorsi più frequentati della costa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses
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