Fiera di Maggio 2026 a Nervi | tornano i banchi di merci varie in piazza Duca degli Abruzzi

La Fiera di Maggio 2026 a Nervi si svolgerà domenica 10 maggio in piazza Duca degli Abruzzi. L'evento prevede l'allestimento di bancarelle con merci di vario tipo, aperte dalle 8 alle 19. La manifestazione si svolge in modo regolare, come ogni anno, con numerosi espositori e visitatori che si incontrano per scambiare e acquistare prodotti diversi. La piazza si prepara ad accogliere il pubblico per tutta la giornata.

La tradizionale Fiera di Maggio a Nervi torna domenica 10 maggio in piazza Duca degli Abruzzi con banchi di merci varie e tante occasioni di shopping dalle 8 alle 19. Giornata di festa nello storico borgo marinaro, che nel fine settimana propone anche street food, mercatini e numerose iniziative.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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