Fiera di Maggio 2026 a Nervi | tornano i banchi di merci varie in piazza Duca degli Abruzzi

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera di Maggio 2026 a Nervi si svolgerà domenica 10 maggio in piazza Duca degli Abruzzi. L'evento prevede l'allestimento di bancarelle con merci di vario tipo, aperte dalle 8 alle 19. La manifestazione si svolge in modo regolare, come ogni anno, con numerosi espositori e visitatori che si incontrano per scambiare e acquistare prodotti diversi. La piazza si prepara ad accogliere il pubblico per tutta la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La tradizionale Fiera di Maggio a Nervi torna domenica 10 maggio in piazza Duca degli Abruzzi con banchi di merci varie e tante occasioni di shopping dalle 8 alle 19. Giornata di festa nello storico borgo marinaro, che nel fine settimana propone anche street food, mercatini e numerose iniziative.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Fiera di San Pasquale 2026 a Montoggio con gastronomia e banchi di merci varieDomenica 17 maggio la Pro Loco Montoggese organizza la Fiera di San Pasquale presso l'Area Verde di Montoggio.

A Pasquetta torna la Fiera dell’Angelo a Molassana con circa 100 banchi di merci varie e alimentariLunedì 6 aprile torna il tradizionale appuntamento con la Fiera dell’Angelo nel quartiere di Molassana, occasione di shopping e intrattenimento nel...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: A Sant’Angelo ritorna la Fiera di maggio, protagonisti suoni e sapori; Torna la fiera antiquaria a maggio con un’edizione speciale di tre giorni; Fiera di Maggio dei Gruppi di Volontariato Vincenziano di Milano; Fiera di Maggio 2026 a Schiavonea: tradizione, commercio e rilancio del territorio.

Fiera Campionaria 2026 a PadovaL’edizione del 2026 - dal 9 al 17 maggio 2026, in orario continuato 10 – 23 sabato e domenica e 16 – 23 nei feriali - esprimerà le novità di 300 aziende espositrici di tutta Italia, ma anche straniere ... padovaoggi.it

fiera di maggio fiera di maggio 2026Fiera di Maggio a Schiavonea: 400 anni di storia tornano in piazzaTutto pronto per la Fiera di Maggio 2026. Sabato 2 e domenica 3 maggio l'evento che unisce tradizione e commercio. Nuova logistica per i lavori pubblici e aree bimbi dedicate. cosenzapost.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.