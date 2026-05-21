Via Penitenti un albero non curato invade il marciapiede
In via Penitenti, vicino alla zona pedonale Montelungo, un albero si trova in condizioni di abbandono e invade il marciapiede. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità da un residente che ha segnalato il problema. L’albero, che appare mal curato, ostacola il passaggio dei pedoni e si trova in uno stato di degrado evidente. La presenza dell’albero in queste condizioni solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei passanti e sulla manutenzione dell’area.
«Ci tenevo a denunciare lo stato in cui ancora giace parte del marciapiede in via Penitenti, al confine con la zona pedonale Montelungo, dove un pesante albero invade lo stesso marciapiede. Oltre alla pericolosità dell'albero stesso, non lascia alternativa ai passanti di transitare sulla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Una discarica abusiva invade il marciapiede: residenti esasperatiÈ una vera e propria discarica abusiva quella che viene segnalata da un cittadino in via Monsignor De Filippis, a Brindisi.
Modena, il video choc: l’auto punta i pedoni a folle velocità e invade il marciapiede, le persone travolte volano in ariaModena, 16 maggio 2026 – Le immagini registrate dall'occhio elettronico della telecamera di videosorveglianza tra largo Garibaldi e Via Emilia...