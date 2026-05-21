Via Penitenti un albero non curato invade il marciapiede

In via Penitenti, vicino alla zona pedonale Montelungo, un albero si trova in condizioni di abbandono e invade il marciapiede. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità da un residente che ha segnalato il problema. L’albero, che appare mal curato, ostacola il passaggio dei pedoni e si trova in uno stato di degrado evidente. La presenza dell’albero in queste condizioni solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei passanti e sulla manutenzione dell’area.

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