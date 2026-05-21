Via libera al prolungamento della metropolitana a Monza | la Conferenza dei Servizi ha detto sì

La Conferenza dei Servizi ha approvato il prolungamento della linea metropolitana a Monza, confermando l’intenzione di estendere il servizio nella zona. La decisione è arrivata dopo un iter che ha coinvolto diversi enti e amministrazioni, portando alla conclusione di questa fase procedurale. La conferma ufficiale rappresenta un passo avanti per il progetto, che ora può procedere con le fasi successive di pianificazione e realizzazione. I sostenitori dell’opera avevano seguito con attenzione le vicende legate alla sua approvazione.

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