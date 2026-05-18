Approvato il bilancio della Città Metropolitana di Catania | via libera a opere e servizi

Il consiglio della Città Metropolitana di Catania ha approvato il bilancio annuale, con l’obiettivo di destinare risorse a progetti di infrastrutture e servizi sociali. Sono stati approvati fondi per lavori pubblici e programmi di welfare, con l’intento di migliorare le strutture e le attività sul territorio. La decisione riguarda anche la gestione di risorse economiche per l’ente locale, con l’obiettivo di garantire interventi e servizi ai cittadini. La delibera è passata con il supporto della maggioranza consiliare.

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