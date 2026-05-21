Via libera a nuove aree residenziali C’è pure la caserma della Finanza

Il consiglio comunale ha approvato nuovi progetti di sviluppo urbano, che prevedono la creazione di sei aree destinate a usi residenziali nel quartiere Pesci d’Oro. Tra le zone interessate c’è anche l’area dove sarà costruita una caserma della Guardia di Finanza. Le modifiche riguardano l’assegnazione di terreni per nuove abitazioni e servizi, con specifiche per le destinazioni d’uso e le modalità di intervento. La delibera riguarda anche aspetti legati alla pianificazione territoriale e alla gestione delle aree interessate.

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