Via libera a nuove aree residenziali C’è pure la caserma della Finanza
Il consiglio comunale ha approvato nuovi progetti di sviluppo urbano, che prevedono la creazione di sei aree destinate a usi residenziali nel quartiere Pesci d’Oro. Tra le zone interessate c’è anche l’area dove sarà costruita una caserma della Guardia di Finanza. Le modifiche riguardano l’assegnazione di terreni per nuove abitazioni e servizi, con specifiche per le destinazioni d’uso e le modalità di intervento. La delibera riguarda anche aspetti legati alla pianificazione territoriale e alla gestione delle aree interessate.
Via libera a sei ambiti di trasformazione urbana a destinazione residenziale a Pesci d’Oro, Regnano, nei pressi dell’ ospedale (due), a Cerbara e Madonna del Latte: ciò è possibile attraverso l’attivazione di altrettante " Zone Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti " le cosiddette ’ Zauni ’ previste dal piano regolatore generale. Non è tutto. Oltre a queste zone residenziali, una settima Zauni sarà attivata in parte per rendere possibile la costruzione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza di Città di Castello a Riosecco. La sede operativa delle Fiamme Gialle sorgerà in una superficie di circa 5 mila 400 metri quadrati oggetto di una " donazione modale " a favore del Demanio da parte del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ex Tiberghien, via libera alla riqualificazione dellarea
Sullo stesso argomento
Fidenza, inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza: intitolata ad Artaserse LiggeriÈ stata inaugurata oggi, 21 aprile 2026, a Fidenza la nuova caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza.
Elezioni comunali, Marenghi (Fdi): “Salerno deve tornare sicura e attrattiva, priorità al lungomare e alle aree residenziali”Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Prima Salerno e Noi Moderati mette la sicurezza e l'igiene urbana tra le priorità del suo programma In...
#21maggio #FrancescaRinaldi @Radio1Rai 7.30-8.00 La visita di #Putin in #Cina. Cooperazione commerciale e intesa sulla fornitura di energia. 8.30-9.00 Il via libera dell’ #Ue all’accordo con gli #USA sui #dazi. Infine, le nuove norme sui monopattini: #targa x.com
Pescara. Licenze stagionali, più mezzi accessibili e nuove tecnologie per migliorare il servizio. La Commissione Mobilità ha dato il via libera al nuovo regolamento comunale dedicato a taxi e Ncc, che introduce autorizzazioni temporanee nei mesi di maggiore facebook
Ferrovie Ue: via libera a nuove norme per coordinamento transfrontaliero e più efficienzaIl Parlamento Europeo approva nuove norme Ue per rafforzare il coordinamento transfrontaliero e la gestione della capacità ferroviaria, ottimizzando i trasporti e riducendo i ritardi. adnkronos.com
Il reboot di 'Rockford Files' con David Boreanaz nel ruolo di James Garner ottiene il via libera da NBC reddit
Via libera del Pe a tutele per l'acciaio Ue: ridotto l'import e aumentati i daziIl Parlamento europeo dà il via libera finale a nuove misure per tutelare l'industria siderurgica dell'Ue dalla sovrapproduzione globale, riducendo le quote di importazione e aumentando i dazi doganal ... ansa.it