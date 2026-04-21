Fidenza inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza | intitolata ad Artaserse Liggeri

Da parmatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Fidenza è stata aperta una nuova caserma della Guardia di Finanza, che ospita la Tenenza locale. La struttura è stata intitolata a un ufficiale che ha prestato servizio nel settore. L'inaugurazione si è svolta con una cerimonia pubblica alla quale hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali e militari. La caserma si trova in una zona centrale della città e sarà operativa da subito.

È stata inaugurata oggi, 21 aprile 2026, a Fidenza la nuova caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Una cerimonia solenne, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il Comandante Interregionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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