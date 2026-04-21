Fidenza inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza | intitolata ad Artaserse Liggeri

Oggi a Fidenza è stata aperta una nuova caserma della Guardia di Finanza, che ospita la Tenenza locale. La struttura è stata intitolata a un ufficiale che ha prestato servizio nel settore. L'inaugurazione si è svolta con una cerimonia pubblica alla quale hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali e militari. La caserma si trova in una zona centrale della città e sarà operativa da subito.

È stata inaugurata oggi, 21 aprile 2026, a Fidenza la nuova caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Una cerimonia solenne, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il Comandante Interregionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza di Piove di SaccoNella mattinata di ieri 20 aprile si è celebrata, alla presenza del presidente del Veneto Alberto Stefani, del comandante interregionale dell’Italia... Inaugurata a Scilla la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Fava e GarofaloLa cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza del generale di divisione Riccardo Sciuto e delle massime autorità regionali e cittadine... Contenuti e approfondimenti Inaugurata a Fidenza la nuova sede della tenenza della guardia di Finanza - VideoOggi è stata inaugurata la caserma nuova sede della Tenenza della Guardia di finanza di Fidenza. Nel corso della manifestazione, alla quale hanno preso parte il comandante interregionale dell’Italia ... gazzettadiparma.it Inaugurata a Piove di Sacco la nuova caserma della Guardia di FinanzaUn edificio comunale, già sede di tenenza, completamente ristrutturato e inaugurato alla presenza di tutti i sindaci del territorio di competenza della compagnia ... rainews.it