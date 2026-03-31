Elezioni comunali Marenghi Fdi | Salerno deve tornare sicura e attrattiva priorità al lungomare e alle aree residenziali

In vista delle elezioni comunali del 2026, un candidato di Fratelli d’Italia ha annunciato sui social le principali linee della sua campagna elettorale. Ha dichiarato che l’obiettivo principale è rendere la città più sicura e attrattiva, concentrandosi sul miglioramento del lungomare e delle aree residenziali. Il candidato è sostenuto anche da Prima Salerno e Noi Moderati.

Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Prima Salerno e Noi Moderati mette la sicurezza e l'igiene urbana tra le priorità del suo programma In vista delle elezioni comunali del 2026, Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco di Fratelli d’Italia appoggiato anche da Prima Salerno e Noi Moderati, ha illustrato sui social le linee guida della sua campagna elettorale, ponendo al centro dell’agenda politica la sicurezza e la riqualificazione urbana della città di Salerno. “Salerno era una città sicura, oggi non lo è più e abbiamo il dovere di lavorare per risolvere questo problema”, ha dichiarato Marenghi. “Come coalizione abbiamo... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni comunali, Marenghi (Fdi): “Salerno deve tornare sicura e attrattiva, priorità al lungomare e alle aree residenziali” Articoli correlati Elezioni comunali, Martusciello (FI): "A breve il candidato a Salerno. Marenghi? Nome autorevole"Il segretario regionale di Forza Italia rilancia la campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia e apre al candidato sindaco... Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi; Fdi sceglie il candidato sindaco di Salerno, è il professor Marenghi; Candidato sindaco a Salerno, c'è Marenghi (Fdi) dopo De Luca e Zambrano. Entro due giorni il nome di M5s-Sinistra; Elezioni amministrative, a Salerno FdI ufficializza il candidato Marenghi non sostenuto da FI. Zambrano si candidada per un progetto civico. Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De LucaA due mesi dal rinnovo del Consiglio comunale, il quadro politico di Salerno è ormai definito. Salvo colpi di scena, saranno sei i candidati sindaco a contende ... gazzettadisalerno.it Elezioni Comunali Tuscia - Maggio 2026 Porta il tuo messaggio nel cuore della Tuscia. Pubblicizza la tua candidatura su ViterboNews24, il punto di riferimento per l'informazione locale. Fatti conoscere. Fatti votare. CONTATTACI ORA PER MAGGIORI I facebook