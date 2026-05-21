Via De Mille Speri e Ferrucci C’è un cambio di circolazione
A Grosseto, nel centro cittadino, sono in arrivo modifiche alla viabilità lungo le strade di via De Mille, Speri e Ferrucci. La riorganizzazione della circolazione si rende necessaria dopo il completamento di alcuni lavori di riqualificazione. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire da una data ancora da comunicare e prevedono vari cambiamenti nelle direzioni di marcia e nelle aree di sosta. La polizia locale ha annunciato che saranno implementate segnaletiche temporanee per informare i cittadini.
Novità in arrivo per la viabilità nel centro abitato di Grosseto. A seguito del completamento dei lavori legati al progetto Greenway in via De’ Barberi, l’Amministrazione ha varato una nuova regolamentazione della circolazione stradale e dei percorsi del Tpl che interesserà l’area di via Tito Speri, via Ferrucci e via dei Mille. L’intervento si è reso indispensabile alla luce delle profonde trasformazioni urbanistiche che hanno interessato la zona sud della città. I lavori della Greenway hanno infatti comportato una significativa modifica delle geometrie stradali in via dei Barberi e in piazza de Maria. La presenza di restringimenti della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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