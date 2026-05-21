Via De Mille Speri e Ferrucci C’è un cambio di circolazione

A Grosseto, nel centro cittadino, sono in arrivo modifiche alla viabilità lungo le strade di via De Mille, Speri e Ferrucci. La riorganizzazione della circolazione si rende necessaria dopo il completamento di alcuni lavori di riqualificazione. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire da una data ancora da comunicare e prevedono vari cambiamenti nelle direzioni di marcia e nelle aree di sosta. La polizia locale ha annunciato che saranno implementate segnaletiche temporanee per informare i cittadini.

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