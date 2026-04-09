Nella notte a Rapallo, in via Tito Speri, si è verificata una rissa che ha coinvolto due persone. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Lavagna per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e raccogliere testimonianze. La dinamica dell’incidente è al momento ancora in fase di accertamento.

Due persone sono finite all’ospedale di Lavagna dopo una violenta contesa scoppiata nel cuore della notte a Rapallo. L’episodio, avvenuto in via Tito Speri poco dopo la mezzanotte di questo giovedì 9 aprile, ha il coinvolgimento diretto di calci e pugni, attivando immediatamente i protocolli di emergenza per gestire le due vittime dell’aggressione. Intervento dei soccorsi e stato di salute dei feriti. Le squadre dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna di Rapallo e della Croce Verde di Santa Margherita Ligure si sono precipitate sul luogo dello scontro non appena la segnalazione è giunta ai centralini. Sul posto, i sanitari hanno preso in carico due individui che presentavano diversi traumi fisici derivanti dalla lite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapallo, rissa notturna in via Tito Speri: due feriti in ospedale

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