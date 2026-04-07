Charlotte de Witte a Genova | tre giorni di modifiche alla circolazione e divieti

Il centro di Genova sarà interessato da modifiche alla circolazione e divieti di sosta per tre giorni a partire da sabato 11 aprile, in occasione del concerto di Charlotte de Witte, dj internazionale specializzata in musica elettronica. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto e sarà accompagnata da restrizioni al traffico, con alcune vie chiuse temporaneamente e divieti di sosta nelle zone interessate.

I primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11 aprile il centro di Genova si trasforma in un enorme palcoscenico a cielo aperto per accogliere Charlotte de Witte, dj di fama internazionale, che si esibirà in un concerto di musica elettronica. La dj e produttrice musicale belga, considerata tra le figure più influenti della scena techno contemporanea, si esibirà dalle 19,30 in piazza Matteotti. Per consentire l'allestimento del palco e far confluire le migliaia di persone attese, il Comune di Genova ha emesso un'ordinanza che regola la circolazione e la sosta nell'area. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Genova celebra la Pasqua con spettacoli, laboratori e la star internazionale Charlotte de WitteGenova si prepara a festeggiare in occasione delle festività pasquali con spettacoli, musica e attività per bambini. Lavori su via Salaria: i divieti e le modifiche alla circolazioneRiduzione della carreggiata, limite di velocità e divieti di sosta interesseranno via Salaria da venerdì 20 fino a sabato 28 febbraio. Temi più discussi: Genova celebra la Pasqua con spettacoli, laboratori e la star internazionale Charlotte de Witte; Palazzo Tursi preso d’assalto per il Villaggio di Pasqua: 5.700 ingressi in tre giorni. Ora Genova punta su Charlotte de Witte -; Tre giorni di festa a Palazzo Tursi: il Villaggio di Pasqua conquista famiglie e bambini; Guè e Charlotte, notti di stelle in disco. Chi è Charlotte de Witte, l'artista che rilancia la città sulla mappa della musica internazionaleLa dj belga, icona della techno globale, protagonista di un evento gratuito l'11 aprile. Il consigliere delegato ai Grandi Eventi Garzarelli: Concerti al tramonto, grandi nomi e una strategia cultura ... lavocedigenova.it Charlotte de Witte a Genova: il concerto gratuito in piazza MatteottiGenova. E’ stato ufficializzato da poche ore ma è già diventato uno degli appuntamenti più attesi della primavera genovese e non solo. Sabato 11 aprile, il cuore del centro storico si trasformerà in ... genova24.it La Pasqua di Riccione ha avuto una sola Regina: Charlotte de Witte! Il weekend appena trascorso ha visto la "Queen" della techno mondiale insieme al suo compagno e collega @enricosangiuliano prendersi il palco del Cocoricò Un set monum - facebook.com facebook La primavera genovese continua con un evento imperdibile! Sabato 11 aprile 2026 alle ore 19:30 la storica Piazza Matteotti si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto per accogliere Charlotte de Witte. Ingresso gratuito e atmosfera unica nel cuore del x.com