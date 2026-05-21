Via Conte Lukaku e vecchi e cari compagni | il Napoli torna all’austerity

Da ilnapolista.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta attraversando una fase di ridimensionamento finanziario che coinvolge anche l’organizzazione aziendale del club. La decisione di ridurre le spese e di adottare un approccio più prudente si riflette nel cambio di strategia, con un occhio di riguardo ai costi e a una gestione più sostenibile. Questa evoluzione si inserisce in un contesto di trasformazioni più ampie nel settore sportivo, dove i club si adattano alle nuove esigenze economiche senza compromessi sulle ambizioni sportive.

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È una questione di fasi industriali. Al di là del romanticismo, dei cicli sportivi, delle ambizioni. La dimensione aziendale – sempre poco compresa – del Napoli sta portando fisiologicamente ad un cambio di passo, scrive la Gazzetta dello Sport nella sua analisi finanziaria. Perché, scrive Marco Iaria, “negli ultimi due anni il Napoli ha premuto sull’acceleratore degli investimenti, assecondando le ambizioni della piazza e le aspettative di un tecnico che si muove come un “top player”. Adesso è arrivato il momento di invertire la traiettoria dei costi, senza che questo significhi un ridimensionamento degli obiettivi, tutt’altro. La storia del Napoli di Adl sta lì a dimostrarlo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Via Conte, Lukaku e “vecchi e cari” compagni: il Napoli torna all’austerity
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