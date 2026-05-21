Via Appia Antica la città in miniatura con una cantina di lusso | qui le fontane davano vino!

Lungo la Via Appia Antica si trova un complesso che rappresenta il più grande esempio di residenza dell’antica Roma, con un teatro e un circo per le corse dei cavalli. In questa zona si scopre anche una piccola “città in miniatura” che ospitava una cantina di lusso, dove le fontane erano riempite di vino. Questi resti archeologici testimoniano l’ampiezza e la raffinatezza degli insediamenti romani di epoca antica.

La Villa dei Quintili è il più grande complesso residenziale dell’antica Roma, con un teatro, un circo per la corsa dei cavalli. C’è un’antica enoteca, dalle cui fontane sgorgava vino. Un parco archeologico in Via Appia Antica. In Via Appia Antica sono stati rinvenuti i resti di un’imponente villa romana, che si estende per oltre 24 ettari. Oggi la Villa dei Quintili prende il nome di Parco Archeologico dell’Appia Antica. Grazie agli scavi archeologici sono stati riportati alla luce numerosi antichi edifici risalenti all’epoca romana. Insieme andavano a comporre una vera e propria città in miniatura. Sono tanti gli edifici adibiti all’intrattenimento, da un teatro per ospitare rappresentazioni ad un circo, dove si ritiene che si potesse assistere alle corse dei cavalli. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Villa dei Quintili: La Reggia che costò la vita ai suoi proprietari

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