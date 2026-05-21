Via al progetto Oriens 2.0 | il laboratorio gratuito per aspiranti imprenditori

È stato avviato il progetto Oriens 2.0, un laboratorio gratuito rivolto a coloro che desiderano avviare un'attività imprenditoriale. L'iniziativa si svolge a San Vito dei Normanni e mira a fornire supporto pratico a persone interessate a trasformare un'idea in un'impresa. Il percorso si rivolge a imprenditori emergenti e si propone di accompagnarli durante le fasi di avvio, offrendo strumenti e informazioni utili. L'obiettivo è facilitare l'accesso al mondo imprenditoriale e ridurre le difficoltà burocratiche.

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