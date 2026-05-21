Via a sgombero e abbattimento del grande accampamento abusivo al ponte all' Indiano FOTO

Questa mattina alle otto è iniziato lo sgombero di un grande accampamento abusivo vicino al ponte all'Indiano, sul lato di via dell'Isolotto. Alla operazione partecipano polizia municipale, servizi sociali, operatori di Alia, polizia e carabinieri. L'intervento è stato comunicato sui social dalla sindaca. Le forze dell'ordine hanno avviato le operazioni di rimozione, che prevedono anche l’abbattimento delle strutture presenti nell’area. L’intera operazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

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