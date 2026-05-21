Via a sgombero e abbattimento del grande accampamento abusivo al ponte all' Indiano FOTO

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle otto è iniziato lo sgombero di un grande accampamento abusivo vicino al ponte all'Indiano, sul lato di via dell'Isolotto. Alla operazione partecipano polizia municipale, servizi sociali, operatori di Alia, polizia e carabinieri. L'intervento è stato comunicato sui social dalla sindaca. Le forze dell'ordine hanno avviato le operazioni di rimozione, che prevedono anche l’abbattimento delle strutture presenti nell’area. L’intera operazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

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Sono iniziate questa mattina alle 8, nei pressi del ponte all'Indiano, lato via dell'Isolotto, - alla presenza di polizia municipale, servizi sociali, operatori di Alia, polizia e carabinieri - operazioni di “rimozione dell'accampamento abusivo”, coma annunciato sui social dalla sindaca Sara. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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