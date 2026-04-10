Vi spiego perché JP Morgan ha puntato su Magnaghi Aerospace Parla Graziano

Graziano ha spiegato le ragioni dietro l’investimento di JP Morgan in Magnaghi Aerospace. Il settore dell’aerospazio e della difesa sta attraversando un periodo di crescita, sostenuto dall’aumento dei fondi destinati alla difesa, dalla competizione tecnologica tra le nazioni e dall’interesse crescente degli investitori verso aziende considerate strategiche. Questo scenario ha portato a un interesse finanziario verso le imprese attive in questo campo.

Il settore dell’aerospazio e della difesa sta vivendo una fase di forte espansione, trainata dall’aumento dei budget militari, dalla competizione tecnologica globale e da una crescente attenzione della finanza verso asset considerati sempre più strategici. In questo contesto si inserisce l’operazione recentemente chiusa da Magnaghi Aerospace con JP Morgan, una financing facility pensata per sostenere la crescita del gruppo mantenendone al tempo stesso il controllo in mano imprenditoriale. Airpress ne ha parlato con Paolo Graziano, ceo e founder di Magnaghi Aerospace (MAGroup), per raccontare i retroscena dell’accordo, il cambio di approccio degli investitori finanziari verso il comparto e le prospettive industriali di un settore che attraversa oggi una profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego perché JP Morgan ha puntato su Magnaghi Aerospace. Parla Graziano Leggi anche: Su Unreal vi state tutti sbagliando (e vi spiego perchè) Regione, parla Minella: "Vi spiego perchè aderisco a Forza Italia""Dopo un'approfondita riflessione politica e programmatica, ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista, annuncio la mia...