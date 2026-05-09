Incidente e dimissioni parla il sindaco | Vi spiego perché non sono intervenuto prima

Il sindaco di Ferrara ha commentato la vicenda legata all’incidente avvenuto lunedì 4 maggio nel territorio di Sermide, nel quale era coinvolta anche una sua vettura. Dopo la notizia delle dimissioni dell’assessore coinvolto, il primo cittadino ha spiegato le ragioni del suo intervento tardivo, chiarendo i motivi per cui non si era espresso prima sulla vicenda. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Dopo la notizia dell’incidente e le conseguenti dimissioni di Francesca Savini dal ruolo di assessore, sulla vicenda arriva anche il commento del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (presente anch’esso all’interno della vettura finita fuori strada nel territorio di Sermide lunedì 4 maggio).Iscriviti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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