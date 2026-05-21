Vi sfondo Artem Tkachuk di Mare Fuori minaccia i poliziotti e finisce in manette
Un attore noto per il ruolo in una serie televisiva è stato arrestato a Milano. Durante un episodio nel centro cittadino, avrebbe causato danni a diverse vetture parcheggiate e avrebbe minacciato alcuni agenti di polizia intervenuti. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare la situazione e hanno riportato l’uomo alla calma, successivamente portandolo in stazione. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Arrestato Artem Tkachuk a Milano: l’attore di “Mare Fuori” avrebbe danneggiato alcune auto in sosta e minacciato gli agenti. Ancora tensioni e sviluppi giudiziari per l’attore italo-ucraino Artem Tkachuk, noto al pubblico per i suoi ruoli in produzioni televisive e cinematografiche italiane. Il 25enne è finito nuovamente al centro delle cronache per un episodio avvenuto nell’hinterland milanese, che ha portato al suo arresto insieme ad altre persone. L’episodio si inserisce in una serie di vicende recenti che hanno attirato l’attenzione dei media sulla sua vita pubblica e privata. Al di là delle vicende giudiziarie, Tkachuk è noto per una carriera iniziata giovanissimo nel cinema e nella televisione. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia
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