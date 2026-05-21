Vi sfondo Artem Tkachuk di Mare Fuori minaccia i poliziotti e finisce in manette

Un attore noto per il ruolo in una serie televisiva è stato arrestato a Milano. Durante un episodio nel centro cittadino, avrebbe causato danni a diverse vetture parcheggiate e avrebbe minacciato alcuni agenti di polizia intervenuti. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare la situazione e hanno riportato l’uomo alla calma, successivamente portandolo in stazione. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui