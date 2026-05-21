Vi portiamo al concerto di Blanco | la scaletta i prossimi appuntamenti

Blanco ha concluso il tour nei palazzetti e ora si prepara per quello estivo. Il cantautore classe 2003, dopo una pausa, è tornato quest'anno con un nuovo album (Ma' il titolo), che ha portato in giro per tutta Italia (qui nel filmato la tappa romana di fine aprile). Adesso un mese circa di. 🔗 Leggi su Today.it

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Dopo il concerto di Blanco a Bari É successo questo

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