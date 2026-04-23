Blanco a Torino in concerto | la scaletta
Sabato 25 aprile, all'Inalpi Arena di Torino, si tiene il concerto di Blanco, che si presenta con il suo primo tour nei palazzetti. Migliaia di fan sono presenti per assistere all'evento, che rappresenta una tappa importante per l'artista. La serata si svolge senza problemi, con la performance che ha attirato l'attenzione di molti appassionati di musica dal vivo.
Sabato 25 aprile migliaia di fan attendono Blanco all'Inalpi Arena per la tappa torinese del suo primo tour nei palazzetti. Il cantante bresciano, vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano "Brividi" con cu rappresentò l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022, proprio.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Blanco a Radio Italia Live (3/04/26)
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