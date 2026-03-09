Vi portiamo dentro al depuratore di Monza | che cosa scorre sotto la città anche tanta droga

Entriamo nel depuratore di Monza, un impianto che si occupa di trattare le acque reflue della città. Quando si accede, si percepisce subito un odore forte e sgradevole che si diffonde nell’aria e si avverte nel quartiere circostante. Durante le operazioni di trattamento, si notano flussi di acqua e sostanze che scorrono sotto le strade e le abitazioni, tra cui tracce di sostanze stupefacenti.

Quando arrivano l'odore è intenso e fastidioso. Anche quando vengono trattate e in certi momenti dell'anno (molto meno rispetto al passato per dir la verità) se ne accorge tutto il quartiere e chi con l'auto o la moto ci passa accanto. Eppure quelle acque raccontano molto. Sono la perfetta fotografia della storia, delle abitudini, dei vizi, delle malattie dei monzesi e dei brianzoli.

