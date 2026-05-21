Veterani dello sport Festa e premiazione

La Sezione “G. Giagnoni” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha organizzato una cerimonia di festa e premiazione in occasione di una ricorrenza legata allo sport. L'evento ha visto la partecipazione di diversi atleti e appassionati, che si sono ritrovati per celebrare i traguardi raggiunti e riconoscere i meriti di alcuni protagonisti. La manifestazione si è svolta in un ambiente conviviale, con interventi e premiazioni rivolti ai veterani dello sport.

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La Sezione “G. Giagnoni” dell’ Unione Nazionale Veterani dello Sport, in occasione della Giornata del Veterano, ha premiato quale “ Atleta dell’Anno 2025 ” la pallavolista Carlotta Cambi, componente della Nazionale Femminile Italiana che, sotto la guida del tecnico Julio Velasco, ha conquistato l’oro nella Volleyball Nations League, bissando il successo del 2024, e l’oro al campionato mondiale. Carlotta, che gareggia attualmente nell’ Agil di Novara, ha saputo conciliare l’impegno sportivo ad altissimo livello con gli studi universitari conseguendo ben due lauree, la prima nel 2023 e la seconda nel 2025, altro motivo di ammirazione per questa grande atleta della nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Veterani dello sport. Festa e premiazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festa del Veterano dello Sport - Domenica 23 Novembre 2025 Sullo stesso argomento Un’assemblea diversa dal solito: sport, sfide e convivialità per i Veterani dello sportNon solo adempimenti statutari, ma una vera giornata all’insegna dello sport e della condivisione. Leggi anche: Sport Expo in Tour: a Pescantina la prima Festa dello Sport Veterani dello sport. Festa e premiazioneLa Sezione G. Giagnoni dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in occasione della Giornata del Veterano, ha premiato quale Atleta ... lanazione.it Festa dello Sport 2026 al Porto Antico di Genova: 135 discipline e attività gratuite. Il programmaConto alla rovescia terminato. La 22esima Festa dello Sport fa scendere ''in campo'' migliaia di appassionati di ogni età e abilità. La kermesse organizzata da Porto Antico di Genova SpA e Stelle nell ... mentelocale.it