Un’assemblea diversa dal solito | sport sfide e convivialità per i Veterani dello sport
Lo scorso sabato si è svolta un’assemblea dei soci dedicata non solo all’approvazione del bilancio, ma anche a momenti di sport e di socializzazione. La giornata ha visto la partecipazione di molti veterani, che hanno condiviso sfide sportive e momenti di convivialità, creando un’atmosfera diversa dal solito. L’evento è stato promosso dal presidente della sezione, che ha voluto trasformare l’appuntamento in un’occasione di incontro e di festa.
Non solo adempimenti statutari, ma una vera giornata all’insegna dello sport e della condivisione. È quanto andato in scena sabato scorso durante l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio trasformandola in un evento fuori dagli schemi voluto dal presidente della sezione “A. Casadei”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
I Premi dei Veterani dello Sport di Salerno: ecco tutti i nomiL’anno della Sezione salernitana dei Veterani dello Sport UNVS intitolata a Guido Roma si è aperto con la cerimonia di premiazione degli sportivi che...
Leggi anche: Addio a un pezzo di storia dello sport campano: "Personalità come la sua sono la spina dorsale dello sport locale"