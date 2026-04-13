Un’assemblea diversa dal solito | sport sfide e convivialità per i Veterani dello sport

Lo scorso sabato si è svolta un’assemblea dei soci dedicata non solo all’approvazione del bilancio, ma anche a momenti di sport e di socializzazione. La giornata ha visto la partecipazione di molti veterani, che hanno condiviso sfide sportive e momenti di convivialità, creando un’atmosfera diversa dal solito. L’evento è stato promosso dal presidente della sezione, che ha voluto trasformare l’appuntamento in un’occasione di incontro e di festa.