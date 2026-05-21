Vertice UE-Cina | accusa di bullismo e scontro sul deficit commerciale

Durante il recente vertice tra l'Unione Europea e la Cina si sono verificati episodi di tensione tra le due parti. La Cina ha accusato Bruxelles di comportamenti da bullo mentre si discuteva di questioni economiche e commerciali. L'incontro ha messo in evidenza anche uno scontro aperto sul deficit commerciale, con la Cina che evidenzia un aumento delle esportazioni europee e il suo ruolo nel mercato globale. La discussione si è concentrata anche sulle strategie dell’Europa per evitare ripercussioni nel settore industriale senza provocare reazioni da parte di Pechino.

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