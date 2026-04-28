Industrial Accelerator Act scontro UE-Cina sul Made in Europe | Pechino minaccia contromisure

La Cina ha dichiarato che adotterà “contromisure” in risposta alle nuove misure dell’Unione europea riguardanti il settore industriale e la promozione del “Made in Europe”. La disputa riguarda le politiche europee volte a favorire le imprese locali, che sono state contestate da Pechino. La comunicazione cinese è arrivata dopo che l’UE ha annunciato iniziative per sostenere le industrie europee e ridurre la dipendenza da prodotti esteri.

La Cina ha lanciato un avvertimento all’Unione europea, affermando che adotterà “contromisure” nel caso in cui le sue aziende saranno danneggiate dall ’Industrial Accelerator Act proposto lo scorso marzo dalla Commissione con l’obiettivo rafforzare l’industria europea, a partire dal cosiddetto “Made in Europe”. Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato lunedì in un comunicato che la proposta di legge dell'UE comporterà una discriminazione per gli investitori cinesi, in contrasto con i principi fondamentali dell'economia di mercato, quali la volontarietà commerciale e la concorrenza leale. Il portavoce ha rilasciato queste dichiarazioni...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Industrial Accelerator Act, scontro UE-Cina sul “Made in Europe”: Pechino minaccia contromisure Notizie correlate L’Ue punta sul Made in Europe, 150mila posti di lavoro con l’Industrial Accelerator ActIl rapporto Draghi ha un primo importante effetto, ovvero la legge sull’acceleratore industriale con l’obiettivo di rafforzare l’industria e creare... Auto, l’Industrial Accelerator Act di Bruxelles divide i costruttori sul made in EuropeLa batteria, invece, segue un percorso specifico basato sul numero di componenti chiave prodotti nell’Unione: la proposta definitiva richiede che... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pechino sfida l’Ue, il Made in Europe apre un nuovo scontro. Industrial Accelerator Act, scontro UE-Cina sul Made in Europe: Pechino minaccia contromisureLa Cina minaccia contromisure contro l’UE se l’Industrial Accelerator Act danneggerà le sue imprese, accusando Bruxelles di discriminare gli investitori stranieri. quotidiano.net Scontro Europa-Cina sugli incentivi alle auto elettriche made in UeScontro Europa-Cina sugli incentivi alle auto elettriche made in Ue. La preoccupazione di Pechino è che le nuove regole europee (ancora da approvare) discriminino gli investitori cinesi ... insideevs.it