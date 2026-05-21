Verso Verona-Roma le designazioni arbitrali | Sozza dirigerà la gara

Domenica sera alle 20:45, la partita tra Verona e Roma si svolgerà allo stadio Bentegodi, ultima giornata di campionato. La direzione dell'incontro sarà affidata all'arbitro Sozza. Le designazioni arbitrali per questa gara sono state ufficialmente comunicate e l'arbitro scelto è stato confermato per dirigere l'incontro. Nessun altro dettaglio riguardante gli ufficiali di gara è stato reso noto. La partita si giocherà in una cornice di fine stagione, con entrambe le squadre che si preparano a scendere in campo.

Domenica sera alle 20:45 la Roma sarà impegnata allo stadio Bentegodi contro il Verona nell’ultima giornata di campionato. Una sfida che sarà decisiva per i giallorossi nella corsa a un posto in Champions League. La Lega Serie A e l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) hanno reso note le designazioni arbitrali della 38a giornata: a dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. In sala VAR ci sarà Meraviglia, assistito da Maggioni. Il rendimento della Roma con l’arbitro Sozza. Il bilancio della Roma con Sozza è nel complesso positivo: in 18 precedenti sono arrivate 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Ma la situazione si ribalta se rapportata alle ultime partite: negli ultimi 10 match la Roma ha vinto solamente 2 volte (Lazio-Roma 0-1 di quest’anno e Udinese-Roma 1-2 di Gennaio 2025). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Al via la 35esima giornata di A e B

Sullo stesso argomento

Caso Rocchi, ricorso d’urgenza per bloccare lo scudetto: le accuse sulle designazioni arbitrali e il ruolo di Doveri? In Sintesi L’inchiesta della Procura di Milano per frode sportiva a carico del designatore Gianluca Rocchi si sposta nelle aule dei tribunali...

Designazioni arbitrali: ascoltato il manager dell’Inter sul Meazza? Cosa scoprirai Chi è il misterioso Giorgio citato nelle intercettazioni tra Rocchi e Gervasoni? Come è stata manipolata la designazione di Daniele...

. @OfficialASRoma, Dybala verso una maglia da titolare per la sfida contro il Verona: le ultime x.com

Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

Verso Verona-Roma: Pellegrini e Koné in dubbioVerso Verona Roma: difficile il recupero di Lorenzo Pellegrini e Manu Koné. Infiammazione al ginocchio per Venturino. siamolaroma.it

Verona-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingDopo la vittoria nel derby i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso anche nell'ultima di campionato in programma domenica alle 20,45 ... ilromanista.eu