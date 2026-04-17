Nel mondo del calcio, si registra un possibile cambio di formazione con il giocatore che si avvicina a una posizione da titolare nella partita contro la Roma. Un altro atleta, ancora infortunato, resta fuori dalla rosa, ma potrebbe rientrare in campo in occasione di una gara di coppa prevista per mercoledì 22 aprile. La squadra si prepara quindi a diverse novità in vista delle prossime sfide ufficiali.

CALCIO. Lo svedese resta ai box (con Sulemana e Rossi) ma potrebbe rientrare mercoledì 22 aprile in Coppa Italia. Sabato 18 all’Olimpico (20,45) contro i giallorossi di Gasp il centravanti potrebbe tornare titolare nel 3-4-2-1. Hien, Sulemana e Rossi non recuperano, Scamacca verso una maglia da titolare al centro dell’attacco. La vigilia non ha regalato novità sostanziali in casa Atalanta in vista della gara contro la Roma dell’ex Gasperini, sabato 18 aprile all’Olimpico (alle 20,45). Tra gli infortunati lo svedese sembra quello più vicino al rientro, che potrebbe avvenire mercoledì 22 nella semifinale di ritorno contro la Lazio a Bergamo, ma intanto a Roma al centro della difesa Palladino (42 anni oggi) dovrebbe confermare Djimsiti, con Scalvini e Kolanic a completare il trio nel 3-4-2-1.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Scamacca verso una maglia da titolare con la Roma. Hien punta la Lazio

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