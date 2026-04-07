Dopo la sconfitta a San Siro, la Roma si prepara a tornare in campo per la sfida contro Pisa. In vista di questa partita, il tecnico sta valutando di schierare dall'inizio El Aynaoui, che potrebbe ottenere una maglia da titolare. La squadra si concentra per cercare di riprendersi e mantenere vive le speranze di qualificazione europea.

Dopo la disfatta di San Siro la Roma deve subito rialzare la testa per proseguire la corsa verso l’Europa. Il match contro l’ Inter ha mostrato una squadra che, al netto dei vari infortuni, non è stata in grado di reagire allo svantaggio ed è poi crollata definitivamente nella ripresa. Con Konè fermo ai box ed un Cristante tutt’altro che in piena forma, Gasperini pensa alla coppia El Aynaoui-Pisilli per la sfida di venerdì sera contro il Pisa. Oltre a lui potremmo vedere anche altre rotazioni in mezzo al campo: a tal proposito scalpita Vaz per ottenere una maglia da titolare affiancando Malen. In difesa ci sarà Ghilardi per sostituire l’infortunato Mancini che sarà costretto a saltare anche la gara contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa, El Aynaoui verso una maglia da titolare

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