Elezioni Il candidato sindaco chiude la campagna elettorale con un giorno d' anticipo

Il candidato sindaco di Santa Maria a Vico ha deciso di terminare la campagna elettorale con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista. La sua scelta riguarda l'ultima giornata dedicata alla promozione della candidatura, che si svolgerà prima del previsto. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ore scorse, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dietro questa scelta. La campagna si concluderà quindi prima del termine stabilito, lasciando spazio alle ultime ore di mobilitazione e confronto pubblico.

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