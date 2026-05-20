Elezioni Il candidato sindaco chiude la campagna elettorale con un giorno d' anticipo
Il candidato sindaco di Santa Maria a Vico ha deciso di terminare la campagna elettorale con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista. La sua scelta riguarda l'ultima giornata dedicata alla promozione della candidatura, che si svolgerà prima del previsto. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ore scorse, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dietro questa scelta. La campagna si concluderà quindi prima del termine stabilito, lasciando spazio alle ultime ore di mobilitazione e confronto pubblico.
Andrea Pirozzi, sindaco uscente di Santa Maria a Vico e candidato alla riconferma chiuderà la campagna elettorale con un giorno d'anticipo. Si terrà, infatti, giovedì 21 maggio alle ore 20:00 in piazza Aragona, il comizio che sancirà la chiusura della campagna elettorale della lista ‘Città Domani. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Pescara. Masci chiude la campagna elettorale ripercorrendo le azioni intraprese
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