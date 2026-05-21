Verona-Roma | Rensch per Wesley Soulé ancora out?

Nell’ultima giornata di campionato, domenica 24 maggio alle 20:45, il Verona ospita la Roma nello stadio Bentegodi. La squadra giallorossa dovrà vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione europea, mentre il Verona cerca di ottenere punti utili per la classifica finale. La formazione di Gasperini si presenterà con alcune assenze, tra cui Soulé, ancora fuori, mentre Rensch potrebbe essere impiegato al posto di Wesley. La partita chiuderà la stagione di Serie A.

Tutto il destino stagionale della Roma si deciderà negli ultimi novanta minuti di campionato sul terreno di gioco dello Stadio Bentegodi, dove domenica 24 maggio alle ore 20:45 la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà il Verona nella trentottesima giornata di Serie A. Per l’organico capitolino l’unico risultato utile è la vittoria, tre punti fondamentali per centrare un matematico ritorno in Champions League che manca ormai da ben sette anni. La spedizione in Veneto dovrà fare a meno dello squalificato Wesley, sanzionato dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato nel derby, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare le corsie esterne. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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