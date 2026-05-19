Nell’ultima giornata di campionato, la Roma affronterà il Verona senza la presenza di Wesley. Per qualificarsi alla Champions League, i giallorossi devono ottenere una vittoria, evitando di dipendere dai risultati delle altre squadre in corsa. La squadra di Gasperini si affiderà a Rensch per cercare di conquistare i tre punti necessari. La partita rappresenta un appuntamento decisivo per la stagione dei capitolini, che cercano di chiudere il campionato con un risultato positivo.

Per poter mettere la firma sulla qualificazione alla Champions League, la Roma sarà di scena a Verona nell’ultima giornata di campionato, dove servirà vincere per non dover guardare ai risultati delle contendenti. Gasperini avrà modo di scegliere la miglior formazione da schierare in campo al Bentegodi e, tra i titolari, dovrebbe esserci anche Devyne Rensch, che nelle ultime settimane ha dimostrato di poter essere una risorsa importante non solo per il presente, ma anche per il futuro. L’arrivo a Roma con le lacrime. Un anno e mezzo fa, durante la sessione invernale di calciomercato, la dirigenza giallorossa si è assicurata le prestazioni di Rensch, terzino olandese cresciuto nell’Ajax. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma a Verona senza Wesley: Gasperini si affida a Rensch

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