Genoa-Roma le probabili formazioni | Rensch per Wesley c’è Pisilli

Per la partita di Serie A tra Genoa e Roma, si prevede che Rensch prenderà il posto di Wesley, mentre Pisilli sarà in campo. La giornata numero 28 vede due squadre con posizioni diverse in classifica, ma entrambe devono ottenere i tre punti per rimanere nelle zone alte o evitare spiacevoli sorprese. La gara si svolgerà in un momento cruciale del campionato.

Gasperini a caccia della Champions, De Rossi per la salvezza: a Marassi è sfida tra destini capovolti. La ventottesima giornata di Serie A mette di fronte due realtà distanti in classifica, ma unite dalla necessità di non sbagliare. Domenica 8 marzo, lo stadio Luigi Ferraris sarà il teatro di Genoa-Roma. La situazione in classifica parla chiaro. La Roma, attualmente quarta a quota 51 punti, ha trovato sotto la gestione Gasperini una nuova identità e una solidità mentale che la rendono una delle candidate principali per il treno Champions. Ogni passo falso, a questo punto del campionato, potrebbe essere fatale nella volata con le dirette inseguitrici.

